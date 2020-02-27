الإمارات أولى الرماية التكتيكية لبطولة الشرطة الخليجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتقديم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لهم، في مسابقة الرماية التكتيكية لدول مجلس التعاون لفئتي «فرق الرجال فردي رجال»، وفئة القيادات «فرق سيدات فردي سيدات»، و«فرق رجال وفردي رجال»، إلى جانب الفائزين من فئة القيادات للضباط «فردي ضباط وفرق ضباط»، ضمن بطولة الشرطة السنوية للرماية الثامنة والثلاثين المقامة في ميادين الرماية في الخضيرة، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر التكريم العميد خالد علي شهيل نائب رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة في أبوظبي عضو مجلس الإدارة، والعميد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد سلطان الودعاني رئيس اتحاد قوى الأمن الداخلي في المملكة العربية السعودية، والعقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للأمن العام، والمقدم أحمد العويس عضو اللجنة المنظمة.

وأهدى قائد عام شرطة الشارقة، درعي اتحاد الشرطة الإماراتي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى رئيس اتحاد قوى الأمن الداخلي السعودي، ورئيس الاتحاد الرياضي البحريني للأمن العام، وتلا ذلك تكريم الفائزين بمسابقة الرماية التكتيكية لدول مجلس التعاون «فئة رجال فردي»، والتي حصلت فيها دولة الإمارات، على المراكز الثلاثة الأولى بعد أن نال الملازم عبدالله عادل حديد المركز الأول، والمساعد أول يوسف حميد محمد، الثاني، والملازم عمر محمد جعفر، الثالث.

وتم تكريم الفائزات من فئة القيادات «سيدات فردي»، حيث حلت الملازم أول هنادي الكابوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة أولى، والملازم فريدة الظهوري من القيادة العامة لشرطة دبي ثانية، والوكيل شريفة علي جعفر من القيادة العامة لشرطة دبي، ثالثة.

وفي مسابقة القيادات فئة «سيدات فرق»، حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، تلتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وعلى المستوى القيادات لفئة «رجال فردي» حل المساعد أول محمد صالح العامري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولاً، والمساعد أول أحمد ناصر أحمد الحوسني من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثانياً، والمساعد أول يوسف حميد محمد من القيادة العامة لشرطة الشارقة ثالثاً، أما في منافسة القيادات فئة «رجال فرق»، فحصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول، وحلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانية، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث.

وفي مسابقة الرماية التكتيكية للقيادات فئة «ضباط فردي»، حصل الملازم أحمد علي عبدالله البلوشي من القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وحل الملازم عبدالله عادل حديد من القيادة العامة لشرطة الشارقة ثانياً، والملازم عمر محمد جعفر الهرمودي من القيادة العامة لشرطة دبي ثالثاً، كما حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول في مسابقة القيادات «ضباط فرق»، أمام القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وفي المسابقة ذاتها وعلى مستوى دول مجلس التعاون فئة «رجال فرق» حصل فريق دولة الإمارات على المركز الأول، وحلت المملكة العربية السعودية ثانية.

وفي الختام كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، المدرب سليم منصور المشرف على تدريب فرق القيادة العامة لشرطة الشارقة.