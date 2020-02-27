شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم إنتر من جمهوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختبر المسابقات القارية الأوروبية اليوم آثار تفشي فيروس «كورونا» بشكل مباشر للمرة الأولى، مع إقامة مباراة إنتر ميلان الإيطالي، وضيفه لودوغوريتس البلغاري في إياب دور ال32 خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.
يجد الفريق اللومباردي نفسه مرغماً على استقبال ضيفه البلغاري من دون جمهور «تماشياً مع متطلبات الهيئات الصحية» في منطقة لومبارديا الشمالية، بحسب إعلان النادي. ويأمل إنتر في ألا يؤدي غياب مشجعيه، وتفشي الفيروس، إلى التأثير على موسمه؛ حيث يأمل بمواصلة المنافسة على لقب الدوري المحلي، الذي توج به للمرة الأخيرة في 2010، العام الذي شهد إحرازه ثلاثية «سيري أ»، ومسابقة كأس إيطاليا، ولقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحارب إنتر الفائز خارج أرضه ذهاباً 2-صفر،على ثلاث جبهات. فهو يحتل المركز الثالث في «سيري أ» بفارق ست نقاط عن يوفنتوس لكنه خاض مباراة أقل، ويتنافس مع نابولي على بلوغ نهائي كأس إيطاليا (خسر ذهاب نصف النهائي على أرضه 0-1).
وسيكون على روما الإيطالي المحافظة على تقدمه على أرضه (1-0)؛ عندما يحل ضيفاً على غنت البلجيكي.
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