شراكة بين الإمارات للسيارات و(A.S.O)



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية المنظمة لكل من رالي أبوظبي الصحراوي ورالي دبي الصحراوي، اتفاقية شراكة مع مجموعة (A.S.O) بهدف تعزيز التغطية الإعلامية المعتمدة لاثنين من أكبر الراليات الصحراوية الطويلة المقامة في المنطقة.

وقامت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بصفة رسمية بتعيين مجموعة (A.S.O) كشركة إنتاج تلفزيوني لرالي أبوظبي الصحراوي ورالي دبي الصحراوي، حيث تعد المجموعة أحد أكبر المجموعات الرائدة في تنظيم وترويج الفعاليات الرياضية الدولية، من أبرزها سباق طواف فرنسا ورالي دكار الدولي والذي ينظم منذ 40 سنة، حيث تم تنظيمه في العام الجاري في السعودية.

وأكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن الاتفاقية الجديدة تعد استثماراً كبيراً في مستقبل كلا الحدثين وستعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رياضية قادرة على احتضان أكبر وأهم الفعاليات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية.