شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل غياب النوبي عن بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد يتواصل غياب سهيل النوبي لاعب بني ياس عن صفوف فريقه للمباراة الثانية على التوالي، في مواجهة شباب الأهلي يوم غد لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي، لتعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية. وكان النوبي قد غاب عن مباراة شباب الأهلي الأخيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولم يشارك اللاعب في التدريبات طوال الأيام الماضية، حيث منحه الجهاز الطبي راحة لضمان استعادة عافيته قبل عودته للمشاركة في مباراة خورفكان بالدوري في 7 مارس المقبل.

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