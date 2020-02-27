الإمــارات يحشــد جماهيـره للقـاء الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



يقود نادي الإمارات حملة لاستنفار وحشد جماهير إمارة رأس الخيمة لمساندة «الصقور» في مباراته المقبلة أمام دبا الحصن السبت في الجولة ال 15 من دوري الدرجة الأولى، وتستهدف الحملة المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية والمدارس.

وتجد مباراة الحصن اهتماماً كبيراً في قلعة الصقور، وتحرص إدارة النادي بقيادة محمود الشمسي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد إسماعيل العوضي نائبه ورئيس شركة كرة القدم، وخليل الطويل عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق على متابعة التدريبات، وشحذ همم اللاعبين ورفع معنوياتهم.

ويحتل فريق الإمارات الصدارة برصيد 33 نقطة مقابل 30 للحصن الثاني، وفوز «الصقور» في لقاء السبت يقربه بنسبة كبيرة من الصعود.

وقال المقدوني جوكيكا مدرب الإمارات: ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد ومنافس مباشر، لا توجد مباراة سهلة، وبغض النظر عن الأسماء، كل الفرق التي نلعب أمامها نحترمها، وندرك أنها تملك هدفاً وتسعى للفوز مثلنا، النتيجة مهمة في مشوار الفريقين في الصعود، لكنها ليست حاسمة، ونحن نلعب للفوز دائماً.

وأشاد جوكيكا بلاعبيه وبالفوز الأخير على التعاون، لكنه دعاهم إلى الاستمرار في العمل، مشيراً إلى أن الدوري ما زال طويلاً، وهناك أكثر من 7 جولات متبقية.