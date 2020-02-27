«شهم» يتحدى «السجنجل» في الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يحط كرنفال كأس دبي العالمي رحاله، مساء اليوم، في المحطة التاسعة بمضمار ميدان العالمي، حيث يتجدد الموعد مع المتعة والإثارة في 8 أشواط قوية تضم أربعة سباقات رئيسية أبرزها سباق الفئة الأولى بطولة آل مكتوم في الجولة الثالثة لتحدي الخيول العربية في الشوط الأول، وتعود الإثارة مجدداً إلى المسار العشبي في الشوط الثاني مع أحد السباقات التي استحدثت في السنوات الأخيرة لإثراء الكرنفال وهو سباق القوائم ميدان كلاسيك على مسافة 1600 متر.

ويشهد حفل الليلة أيضاً سباق كيرلين هانديكاب وهو سباق تحضيري أثبت نجاحه أكثر من مرة في الفوز بكأس دبي العالمي، ويمتد لمسافة 2000 متر «ليستد» على المسار الرملي، وسباق ند الشبا تروفي وهو سباق تحضيري ختامي لكأس دبي الذهبي وتبلغ مسافته 2810 أمتار «جروب 3» على المسار العشبي.

ويبلغ عدد الخيول المشاركة في السباق 91 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، وتتنافس فيما بينها بحثاً عن الفوز بالأشواط الثمانية التي تم رصد جوائز مالية لها تبلغ مليوناً و330 ألف دولار برعاية «دستركت ون».

واستقطب الشوط الأول أفضل الخيول العربية في الساحة لتتنافس على بطولة آل مكتوم للتحدي في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة التحدي والتي تمثل سباق الفئة الأولى في الحفل.

وتشهد البطولة مشاركة 13 من نخبة الخيول، يتقدمها الجواد المتألق في أوروبا «شهم» بإشراف ماجد الجهوري، والذي يستهل ظهوره الأول محلياً بشعار الوثبة للسباقات في الشوط الممتد لمسافة 2000 متر - رملي، بحضور رفيقه في الإسطبل «بندر» وصيف الجولة الثانية، بينما يغيب عن السباق الفائزان في الجولتين الماضيتين.

ويشارك «إيه إف السجنجل» بإشراف أورتيل الغائب عن الصدارة في الموسم الجاري، كما ينطلق «شيك روك» بإشراف شاربي وصيف الجولة الأولى، ويسعى «إيه إف محشوم» لتحقيق فوزه الأول بميدان.

وتشهد بطولة ند الشبا تروفي في الشوط الخامس مشاركة 9 خيول تتنافس فيما بينها على مسافة 2810 أمتار «عشبي» في النسخة العاشرة من السباق الذي يعد أحد أقوى سباقات الفئة الثالثة، ويعد هذا السباق بمثابة تجربة تحضيرية لسباق «جروب 2» دبي جولد كب في أمسية الكأس.

ويدفع فريق جودلفين ب5 خيول، وأبرزها «دبي هوريزون» و«جيفتس أوف جولد» و«دبي فيوتشر» حامل الوزن الأدنى، والممثلان الآخران لجودلفين «سيكريت أدفايسور» و«دوبهي» بإشراف شارلي أبلبي، ويدفع سالم بن غدير للمرة الأولى بالقادم من بريطانيا «شارلز كينجزلي»، مثلما يفعل ديفيد سيمكوك مع «سبانيش ميشون».

وفي الشوط الثاني سيحتدم الصراع على جائزة سباق القوائم ميدان كلاسيك لمسافة 1600 متر «ليستد» على المسار العشبي بمشاركة 13 خيلاً، ويتم تخصيص هذا السباق للخيول في عمر الثلاث سنوات فقط، وقد انطلق أولاً في العام 2009، ووصل الآن إلى دورته الحادية عشرة.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الشوط صراعاً هائلاً بمشاركة 13 خيلاً، منها 5 تحمل شعار جودلفين لم يحقق أي منها الفوز داخل الدولة من قبل، ويبرز كل من «لوست إن تايم» و«كولار إيميدج» و«فيرست فيو» بإشراف سعيد بن سرور، و«ويل أوف ويزدوم» و«لايت بلوش» بإشراف أبلبي، وتعود «حمامة» التي اقتربت من الفوز في عدة سباقات مؤخراً بإشراف أحمد بن حرمش، فيما يواجه «المختار ستار» بإشراف فوزي ناس اختباره الأصعب حتى الآن، ومعه رفيقه في الإسطبل «راهي».

ويشهد رابع أشواط الأمسية سباقاً رملياً على مسافة الميل - تكافؤ، وتنطلق 9 خيول قوية مثل الفائز على ذات المسافة والمضمار في سباقه الأخير «مقرر» حامل الوزن الأدنى، كما يعود «بلاتا أو بلومو» الذي تفوق على «ستريكر» في الشهر الماضي، ويحمل الوزن الأعلى برفقة «فايت أون».

وعودة «أمريكان جرافيتي» الفائز في سباقه الأول قبل شهر، وينطلق من البوابة السابعة في الشوط السابع على مسافة 2000 متر «تكافؤ عشبي»، ويرافقه الخبير «زمان»، فيما يدفع سعيد بن سرور بكل من «دبي آيكون» و«جلوبال هيت»، ويسعى «مدرب» لإحراز فوزه الثاني على التوالي ويستفيد من عامل الوزن.

وتختتم الأمسية في الشوط الثامن بسباق تكافؤ عشبي على مسافة 1400 متر، بمشاركة حامل اللقب «أون ذا وورباث»، لكن واتسون يدفع بكل من «فنار» و«متفاوت» ولديهما القدرة على فعل الكثير، فيما يشارك «تأمل» الفائز في آخر سباقين خاضهما في أبوظبي.



12 خيلاً في بطولة كيرلين

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يشهد الشوط السادس سباقاً أخذ يشق طريقه كسباق تحضيري بديل لكأس دبي العالمي، هو سباق كيرلين هانديكاب ومسافته 2000 متر «ليستد رملي» للخيول الراغبة في التحضيرية لكأس دبي العالمي،

ويشهد السباق مشاركة 12 خيلاً، ويدفع دوج واتسون بثلاث خيول في النسخة الجديدة من السباق، حيث يأمل «جراند أرجنتاير» تسجيل فوزه الثالث بالموسم، ويسعى «ترايد اند ترو» في مضاعفة سجله، ويرافقهما «دهباشي»، ويعود «أمبسادوريال» للمرة الثالثة، ويواجه «باريسموني» الذي تغلب عليه «جورج فيليرز» قبل شهر، فيما يعود «ريد كاكتوس» بعد إحرازه الوصافة في مشاركته الأولى.



ثلاثية زرقاء في الثالث



تتنافس 10 خيول في الشوط الثالث على مسافة 2000 متر «تكافؤ عشبي»، ويدفع سعيد بن سرور بالمهرة «دبي بلو»، ويستفيد «فرانز كافكا» من عامل الوزن وهو فائز على ذات المضمار والمسافة ومعه رفيقه في الإسطبل «راستريلي»، بينما يدفع مايك ديكوك بالخبير «ماجستيك مامبو» حامل الوزن الأعلى، ويأمل شارلي أبلبي أن ينجح «لوشيوس تايبيريوس» أو «ستار سفاري» الذي يشارك للمرة الأولى محلياً، وينطلق صاحب الخبرة «زمام» البالغ من العمر 10 سنوات في البحث عن فوزه الأول منذ ثلاث سنوات، بينما يسجل «بلو مارين» زيارته الأولى لميدان.