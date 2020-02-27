القرقاوي يتوج النصر بطلاً لدوري شباب السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توج فريق النصر بطلاً لدوري مرحلة الشباب لكرة السلة؛ بعد فوزه، أمس الأول، في ختام البطولة على فريق الشارقة (83 - 70)؛ بعد مباراة شبه متكافئة، حسمها شباب العميد بقوة؛ ليحسم اللقب، ويكمل مشوار إنجازات السلة النصراوية خلال المواسم الأخيرة. وتوج اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة في ختام المباراة، النصر بدرع البطولة، والميداليات الذهبية، ونال لاعبو الشارقة، الميداليات الفضية.وقدم فريق النصر مباراة مميزة على الرغم من فقدانه لأهم العناصر منهم أحمد ياسر وحسين الجسمي.

وعبر عبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر عن سعادته باللقب الجديد لكرة السلة في النادي؛ حيث قال: إن ذلك يعد دليلاً إضافياً على تميز قطاع السلة في النادي بدءاً من الفريق الأول مروراً بفريق الشباب، وباقي فرق المراحل السنية.