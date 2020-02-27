شرطة أبوظبي الأولى خليجياً للرجل الحديدي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت «شرطة أبوظبي» المركز الأول خليجياً ببطولة الرجل الحديدي، التي انطلقت في مسقط عبر فوز ساري الحمادي من منتسبي شرطة أبوظبي بالمركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح العقيد عصام عبدالله مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن الفائزين في السباق سيتأهلون إلى بطولة الرجل الحديدي العالمية في نيوزيلندا.

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