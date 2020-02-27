فوز مثير للإمارات وزيدان في كأس ستاندرد تشارترد للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات بحنكة واقتدار وعبرت جسر الحبتور لتتخطى أحد أبرز وأقوى الفرق المرشحة للفوز بالكأس وتوقف زحفه وتفوز عليه بنتيجة 13 هدفاً مقابل 12 هدفاً بعد أن تبادل الفريقان التقدم والصدارة طوال الأشواط الثلاثة الاخيرة ليتلاعبا بأعصاب جمهور المشاهدين والمتابعين عبر النقل التليفزيوني.

وبذلك الفوز تكون سموها قد حجزت لفريقها مقعداً في دور نصف النهائي متربعة على صدارة مجموعتها الثانية بالعلامة الكاملة بختام الدور التمهيدي من بطولة كأس ستاندرد تشارترد الذهبية 2020 للبولو.

وكان فريق غنتوت قد حجز مقعده في دور نصف النهائي حيث انحازت له الضربات الترجيحية والتي جمعته مع فريق الشيخة علياء وأبوظبي بعد أن تعادلت الفرق الثلاثة بفوزين وخسارة لكل منها في المجموعة الأولى.

وفي مباراة أخرى لم تقل إثارة عن سابقتها، فاز فريق زيدان على بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف لبنجاش.