«الشارقة البحري» ينظم الفورمولا 4 والفلاي بورد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة بتنظيم 3 سباقات رسمية مهمة ذات طابع جماهيري بكورنيش بحر الخان يومي الجمعة والسبت المقبلين، السباق الأول يمثل المرحلة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، و الثاني الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد، ثم بطولة القوارب اللاسلكية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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