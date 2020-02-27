خيول الإمارات تهيمن على ألقاب «دولية أبوظبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمنت خيول الإمارات على ألقاب بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2020، التي اختتمت أمس الأول في نادي أبوظبي للفروسية، وشهدت مشاركة 215 جواداً من أنقى سلالات الخيول العربية الأصيلة، وذهبت ألقاب البطولة إلى مربطي دبي وعجمان، حيث نالا ثنائية ذهبية.

أما بقية الألقاب الذهبية فكانت من نصيب خيول الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والدكتور غانم الهاجري.

وشهد الختام وقام بتتويج الفائزين الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وخورخيه أوغستين مولينا سفير الأرجنتين الصديقة لدى الدولة، وعبدالله المرر مدير المكتب التنفيذي لوزير شؤون الرئاسة، ومحمد الحربي المدير العام للجمعية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واستهلت «دي جورية» الألقاب الذهبية لمربط دبي بتصدر بطولة المهرات بعمر سنة، وحققت «دي شعلة» للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اللقب الذهبي لبطولة المهرات، وجاءت في الوصافة «ع ج براكة» لمربط عجمان ونالت هذه المهرة جائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي تمنح لأفضل خيل في البطولة.

وتوشحت «ع ج تريم» لمربط عجمان بذهب الأفراس، وأضاف «دي شهير» اللقب الذهبي الثاني لمربط دبي عندما اعتلى صدارة الأمهار بعمر سنة، وأهدى «متباهي الهواجر» ذهبية الأمهار إلى مربط الهواجر للدكتور غانم الهاجري، واستحوذ المخضرم «ع ج مرزان» لمربط عجمان، على ذهبية الفحول.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، أن نسخة 2020 من بطولة أبوظبي الدولية تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي مع إعلان القيادة الرشيدة بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين، ليضع أمام مختلف الجهات ضرورة وجود أجندة واضحة لتحقيق نقلات نوعية.