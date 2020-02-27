4 مباريات بالدوري العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لكن من دون جمهور بسبب قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم منع دخول الجمهور إلى الملاعب بسبب مخاطر انتشار فيروس «كورونا».

المباراة الأقوى، ستقام على ملعب الشعب في بغداد وستجمع فريق الزوراء مع ضيفه فريق الكهرباء، بينما تقام المباراة الثانية بين فريق الحدود وضيفه فريق نفط الوسط على ملعب التاجي في بغداد أيضاً، في حين ستقام المباراة الثالثة بين فريق الميناء وضيفه فريق النفط في البصرة، وأخيراً ستقام المباراة الرابعة في البصرة أيضاً وستجمع فريق نفط الجنوب مع ضيفه أربيل.