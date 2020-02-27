شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف بطولة «ريد بُل بامب تراك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن دولة الإمارات يوم 6 مارس/آذار المقبل، منافسات بطولة «ريد بُل بامب تراك» التي تعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والتي تجمع رياضيي دراجات «بي إم إكس» الهوائية والدراجات الجبلية في منافسات هي الأقوى على حلبة فيلوسوليوشنز في مركز الفجيرة للمغامرات، ويعد الحدث جزءاً من سلسلة عالمية؛ تشمل تصفيات ستقام في بلدان عدة حول العالم في الأمريكيّتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا وأوقيانا.
وتشهد النسخة الحالية مشاركة متنافسين من داخل دولة الإمارات إلى جانب النجوم القادمين من مختلف الدول، مع ترقب الإطلالة المميزة هذا العام لبطل ال«بي إم إكس» الكويتي المتألق ورياضي «ريد بُل» منصور الصفران، وهو أحد أهم الرياضيين على هذا الصعيد في المنطقة والذي ربح تصفيات عام 2019، وتأهل وقتها إلى النهائي في سويسرا، وسيعرض الصفران مهاراته خلال الحدث.
وينقض المتسابقون على الحلبة من خلال تحريك أجسامهم صعوداً ونزولاً والانحناء يميناً أو يساراً، ويشقون طريقهم على دراجات هوائية تتمايل عجلاتها مع تعرجات المسار، هذا ليس أي سباق تقليدي للدراجات؛ إذ إن السرعة وقوة اندفاع المتسابقين تعتمدان على أجسامهم وعلى الحلبة على حد سواء، فمع حركة انحناء متكررة والتمايل على الجانبين، تتطلب السرعة هنا والمحافظة عليها أن يصبح الدرّاج جزءاً من المسار، ويعرف كل تفاصيله مثلما يعرف خطوط يده.
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