شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعود إلى ملعبه في 7 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

شارف العمل في ملعب خورفكان على الانتهاء، وعلم «الخليج الرياضي» أن الملعب سيكون جاهزاً لاستضافة مباراة الفريق أمام بني ياس في الجولة 18من دوري الخليج العربي في 7 مارس المقبل.

وتنقل خورفكان بين ملعبي كلباء والشارقة منذ بداية الموسم بسبب عدم جاهزية ملعبه ولم يخض أي مباراة على أرضه، غير أن اللجنة المشرفة على العمل كثفت جهودها في الفترة الماضية بحيث يكون الملعب جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق المتبقية من دوري الخليج العربي.

وستخاطب إدارة النسور اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين حال انتهاء العمل في الملعب.

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