كايو: مندهش من ردة فعل جماهير الوصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام



يدخل العين مواجهة اليوم أمام حتا بمعنويات عالية وبنشوة الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب الوصل.

وأوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أن مواجهة حتا لن تكون سهلة لذلك عليهم أن يلعبوا بكل قوة وأن يتحلى لاعبوه بالصبر ويكونوا في قمة تركيزهم طوال ال90 دقيقة، مشيراً إلى أن ما حدث في مباراة الكأس ضد الوصل من نتيجة كبيرة يمكن حدوثه في مثل نوعية هذه المباريات التي لابد من فائز فيها.

وذكر مدرب العين أن نوعية اللاعبين التي تضمها قائمة أي فريق هي من تحدد الطريقة التي يختارها المدربون، وأستشهد بفريق إنتر ميلان الذي اعتمد على الأسلوب الدفاعي للفوز بدوري الأبطال، وهو أسلوب مختلف ولا يمكن أن يلعب به فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

من ناحيته أشار مهاجم العين كايو كانيدو إلى أن مواجهة حتا وكل المباريات القادمة والمتبقية من عمر المسابقة تمثل بالنسبة لهم نهائي كؤوس وهم مطالبون بالفوز فيها.

وحول الانتقاد الذي تعرض له بعد الاحتفال بالتسجيل على مرمى فريقه السابق الوصل، قال: كنت متفاجئاً من ردود الأفعال السلبية من جمهور الوصل حول شخصي وأسرتي، واحتفالي بالأهداف كان مرتبطاً بمشاعري خلال المباراة التي شهدت لحظات حماسية إذ تقدم المنافس وعدنا بالهدف الثالث وتكرر الأمر عندما تقدموا بالرابع كما أن احتفالي كان مع جماهير فريق نادي العين واحترامي لجماهير الوصل والنادي لم يتغير، ولكن من حقي أن أحتفل مع جماهير فريقي بعد إحراز الأهداف.