شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرون يتفوق على زايون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق «الملك» ليبرون جيمس على خليفته المحتمل الشاب زايون وليامسون في أول مواجهة مباشرة بينهما في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقاد فريقه لوس أنجلوس ليكرز للتغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز.

وفي لقاء هو الأول بين المخضرم جيمس (35 عاماً) ووليامسون (19 عاماً) الذي يخوض موسمه الأول في ال «إن بي إيه»، تمكن الأول من تسجيل 40 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، وسجل وليامسون 29 نقطة.

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