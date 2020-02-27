خمينيز: أعشق المباريات المضغوطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أعلن الإسباني مانويل خمينيز مدرب الوحدة، أن «العنابي» يمتلك الحافز للعمل الجاد ومواصلة النتائج الإيجابية؛ عندما يواجه النصر اليوم.

وقال: عندما حضرت لقيادة الفريق كنا في المركز العاشر في جدول الترتيب، والآن نحن في المركز الرابع، علينا التعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف: يجب علينا ألا ننظر للنصر من خلال الإحصاءات أو تراجعه إلى المركز السابع، لا يجب أن نكون متفائلين بطريقة زائدة؛ عندما تكون الإحصاءات إلى جانبنا أو نكون متشائمين عندما تكون الإحصاءات ضدنا.

وأشار مدرب الوحدة إلى أنه يفضل اللعب المضغوط كل 4 أو 5 أيام بدلاً من اللعب كل 10 أيام.

من جهته، أكد المدافع عبدالله الكربي لاعب الوحدة، أهمية خوض فريقه مباراة النصر بكل تركيز بعيداً عن الانتشاء بالانتصارات في المباريات الأخيرة، مشدداً على أن العنابي يطلب الفوز والنقاط الثلاث من ملعب المنافس.