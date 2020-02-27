فتح التسجيل في منافسات أبوظبي للكنعد والسكل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، افتتح رسمياً باب التسجيل في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد والسكل والتي تنطلق منافساتها من 25 مارس/آذار المقبل، وتستمر أربعة أيام متواصلة، من تنظيم نادي أبوظبي البحري وبدعم ورعاية فريق الطيار للمنافسة الأغلى على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط.

ووصل عدد المسجلين في البطولة إلى أكثر من20 قارباً حتى ظهر أمس؛ حيث من المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 500 قارب قبل انطلاق البطولة الشهر القادم.

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة حالياً قد أصبح لها صيت وحضور أكبر لدى جمهور الشباب والمشاركين، خاصة مع الإقبال الكبير والرغبة في المشاركة من أجل الوصول إلى الأوزان الأكبر في عملية الصيد.