شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في منافسات أبوظبي للكنعد والسكل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، افتتح رسمياً باب التسجيل في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد والسكل والتي تنطلق منافساتها من 25 مارس/آذار المقبل، وتستمر أربعة أيام متواصلة، من تنظيم نادي أبوظبي البحري وبدعم ورعاية فريق الطيار للمنافسة الأغلى على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط.
ووصل عدد المسجلين في البطولة إلى أكثر من20 قارباً حتى ظهر أمس؛ حيث من المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 500 قارب قبل انطلاق البطولة الشهر القادم.
من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن البطولة حالياً قد أصبح لها صيت وحضور أكبر لدى جمهور الشباب والمشاركين، خاصة مع الإقبال الكبير والرغبة في المشاركة من أجل الوصول إلى الأوزان الأكبر في عملية الصيد.
الصيد القديم
وقال الرميثي: «أنعشنا إحدى أهم وسائل الصيد القديمة، وأعدنا لها البريق والحضور بشكل أكبر على مستوى الشباب في الوقت الحالي، نريد أن تزيد جرعة المشاركة وأيضاً رقعة الحضور للمتسابقين على مستوى كل الجنسيات أيضاً».
وكشف الرميثي، عن توفير النادي لزوارق صيد لمن لا تتوفر لهم قوارب، إضافة إلى وجود حصص لتعليم الصيد من خلال الأكاديمية البحرية في النادي، وقال: «قام النادي بتوفير مساحة لمن يرغب في استئجار قوارب من أجل المشاركة في البطولة».
وثمن الرميثي، الدعم السخي لفريق الطيار من أجل البطولة، مؤكداً أن الفريق قد قدم رعاية متكاملة للبطولة ووفر لها مقومات النجاح والتميز.
من جهته وجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار، الشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وأكد أن حضور ودعم فريق الطيار، واجب وطني واهتمام يجب أن يتم، خاصة أن البطولة تسعى إلى الحفاظ على أهم عناصر الموروث البحري والاعتزاز بهذا الموروث، وقال: «دعمنا للبطولة ينطلق من الحرص على أن يكون هناك استمرا وحضور قوي للمنافسة، وأن تكون رسالة تنتقل عبر الأجيال كي تحكي للأجيال المقبلة عن عظمة التاريخ والموروث البحري للإمارات».
وأضاف هزاع بن ربيع: «نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير في هذه الجولة للمشاركة، فنحن نبحث في الماضي عن أساس المستقبل ونريد أن نصل إلى ترسيخ العادات القديمة لدى الجيل الجديد، وبالتالي نحن على استمرار دائم لدعم الأنشطة والبطولات التراثية».
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