شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: الوحدة مختلف في الإياب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه سيواجه اليوم فريقاً غير الذي واجهه في الذهاب، فهو اختلف كلياً منذ يناير/كانون الثاني بعد التعديلات الكثيرة التي أجراها على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب في «الميركاتو»، وتحقيقه 5 انتصارات متوالية دليل على تميزه.
وكشف كرونسلاف: في مباراة الوحدة، سنفتقد خدمات يعقوب البلوشي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة، في حين لم تكتمل جاهزية محمد فوزي.
من جهته، أبدى محمد فوزي سعادته بالانتقال إلى النصر قادماً من الجزيرة، وقال: خضت فترة استشفاء مؤخراً مع طبيب الفريق، وبعد كل أسبوع أخضع لاختبار طبي لتحديد موعد عودتي إلى الملاعب مرة أخرى، ومن المتوقع أن أشارك مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أيام.
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