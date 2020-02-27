تأهل سهل لديوكوفيتش في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة السوق الحرة دبي للتنس المقامة حالياً على استاد الطيران، بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين 6-3 و6-1.

من جهته، ضرب الروسي اندري روبلين المصنف 14 عالمياً موعداً ظهر اليوم مع البريطاني دانيال إيفانس في أولى مواجهات الدور الثالث، بعد فوز روبلين على الصربي فيليب كراينوفيتش المصصف 33 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-0)، فيما احتاج البريطاني دانيال الى خوض مجموعة فاصلة لضمان الفوز على المصنف 78 الفرنسي بيير هيربيت بمجموعين لمجموعة واحدة بواقع (7-5 و3-6 و7-6).

وفي منافسات الزوجي، خسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش برفقة الكراوتي مارين سيليتش أمام الثنائي المكون من الأمريكي راجيف رام والإنجليزي جو ساليسبوري بواقع مجموعتين دون رد بواقع (6-2 و6-2).