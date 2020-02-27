رازوفيتش: علينا الحذر من عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أشار الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، إلى أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام منافس شرس، وطالب لاعبيه بالحذر والتعامل بيقظة أمام عجمان، مبيناً أن «الفارس» يخوض اللقاء في ظروف معقدة؛ نظراً للإصابات والإرهاق في صفوف لاعبيه.

ووصف المدرب الصربي المنافس عجمان بالفريق القوي، وقال: «نحترم المنافس جيداً، وسبق أن واجهناه في مناسبتين خلال الموسم الحالي، نعرف أسلوبه وطريقته، وهو فريق متوازن، وبالتأكيد يطمح لخطف النقاط، لاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره».

من جانبه، أكد راشد مهير لاعب الظفرة، صعوبة المواجهة أمام عجمان، مع دخول منافسة الدوري لمراحل التعويض والسعي إلى جمع النقاط.