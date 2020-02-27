ختام أولمبياد الحضانات الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توج «مجلس الشارقة للتعليم» الفائزين في الأولمبياد الرياضي الثالث للحضانات الحكومية بمشاركة 120 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية 3 و4 سنوات، وحصدت حضانة الفلاح المركز الأول على مستوى الشارقة، وفي المنطقة الشرقية حصلت حضانة كلباء على المركز الأول.

وتبارت الفرق؛ من خلال مجموعتين لعبت على مرحلتين، أقيمت المرحلة الأولى منها في الحدائق العامة، بالتعاون مع بلدية الشارقة وبلدية الذيد، فيما أقيمت التصفيات الخارجية على مدار ثلاثة أيام بواقع يومين في حديقة الفلج بمدينة الشارقة، إلى جانب يوم في حديقة السويح بالمنطقة الوسطى، أما المرحلة النهائية فكانت في نادي سيدات الشارقة، نادي رياضة المرأة، وتنافس فيها 80 طفلاً من حضانة الرحمانية، الفلاح، القليعة، اللية، الشارقة النموذجية، الغبيبة، وحضانة البستان، على مجموعة من المسابقات الرياضية التي تعمل على تحقيق النمو الشامل والمتكامل لطفل الحضانة.