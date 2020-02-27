كونتيــس: نواجــه فريقــاً كبيــراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: مصعب الفكي



أوضح اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، أن مباراة اليوم أمام العين لن تكون سهلة، خاصة أن الخصم دائماً ما ينافس على اللقب، وقال: بعد فترة الراحة لمدة ثلاثة أسابيع نعود لخوض المباريات الرسمية، وقد كان لدينا وقت للعمل والتطور وتجهيز اللاعبين الجدد.

وأضاف: بلا شك نخوض مباراة صعبة أمام فريق كبير، لديه أفضلية مواصلة خوض المباريات في البطولات المختلفة والآن يعودون للدوري وهم في مستوى مميز، نحن نخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا وعلينا تقديم أداء جيد وحصد النقاط الثلاث على الرغم من صعوبة المهمة.

وزاد: خلال التحضيرات، ركزنا على الناحية البدنية، خاصة مع اللاعبين الذين لا يلعبون 90 دقيقة، لكن أغلب التدريبات كانت تكتيكية ونتدرب على طريقة لعبنا التي تعودنا عليها.

وعن هل يتوقع حدوث ذات السيناريو الذي كان في جولة الذهاب، قال: لا أعتقد، لكن نحن من جانبنا سنعمل على تقديم أفضل ما عندنا لتحقيق الفوز، لا نخشى أي فريق وثقتي كبيرة في اللاعبين، علينا أن نركز طوال زمن المباراة، نواجه فريقاً قوياً من الناحية الهجومية وعلينا الحذر، ونتطلع لأن يقدم المهاجمون مستوى جيداً وينجحوا في تسجيل الأهداف التي تكفل لنا الفوز والنقاط الثلاث.