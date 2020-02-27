شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: مباراة الظفرة مهمة لعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف
أكد أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن مباراة الظفرة مهمة لفريقه الساعي للدخول إلى منطقة أكثر أماناً، معتبراً أن المركز الحالي ل«البرتقالي» غير مطمئن، لأن النتائج في المراحل المتبقية قد تقلب أمور الجدول رأساً على عقب.
وتابع الرمادي: «الظفرة فريق جيد وقوي، ونحترمه كسائر المنافسين، لكن نحن أيضاً جيدين، ويهمني جاهزية فريقي التي ستكون حاسمة في اللقاء».
واعتبر أن لقاء الذهاب بين الفريقين الذي جرى في الظفرة كان نقطة تحول في غير صالحهم وأوقف انطلاقة عجمان القوية في الدوري.
من جهته، قال علي الحوسني حارس مرمى عجمان: «المباراة مهمة كونها على ملعبنا ونحن نسعى إلى الفوز، ويجب علينا التركيز لتحقيق طموحنا».
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