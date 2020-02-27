«غلاف الأهرام تصفيه حسابات»..رضا عبد العال : يحمل إشارة استهزاء من جماهير نادي الزمالك

شن الكابتن "رضا عبد العال"، لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق،هجومًا حادًا علي جريدة "الأهرام" بسبب الغلاف الرياضي عن مباراة القمة، مؤكدًا أن الأمر له علاقة بتصفية الحسابات والانتقام من رئيس نادي الزمالك.
وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "Ten": تامر أمين يشن غلاف الأهرام الرياضي عن مباراة القمة يحمل إشارة استهزاء من جماهير نادي الزمالك.
وأضاف : لسنا في مسابقة الكلمات المتقاطعة أو فوازير لنرى مثل هذا الغلاف
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