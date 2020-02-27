محمد صلاح محط اهتمام ريال مدريد من جديد مقابل 150 مليون يورو

يعود النجم المصري المتأق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، محط اهتمامات نادى ريال مدريد الإسباني، حيث يود التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجوم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، جاء ذلك بحسب ما نشرته العديد من الصحف الانجليزية.

حيث نشرت صحيفة “ديلى اكسبريس” البريطانية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في حال قام بالتخلص من الويلزى جاريث بيل والذى يجد صعوبة في رحيله عن الفريق بسبب الراتب الضخم الذى يحصل عليه، يمكنه دفع 150 مليون يورو (126 مليون استرلينى)للتعاقد مع مو صلاح.

وتابعت الصحيفة أن الفريق الملكي يري أن محمد صلاح هو البديل المثالي الأبرز للفرنسي كيليان مبابى، والذي سيعد أحدث إضافة خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث لم يستطع ريال مدريد ضم مبابى بسبب مغالاة باريس سان جيرمان الذى يطلب 300 مليون يورو قد تحول دون إتمام الصفقة.