الكاف يعلن تعديل موعد مباراة المصري ونهضة بركان المغربي بالكونفيدرالية

قامت لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتعديل موعد مباراة المصري ونهضة بركان المغربي ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة الـ17 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام يوم الأحد المقبل بالتاسعة مساءا بدلا من موعدها المحدد سلفا في الثامنة مساء اليوم ذاته، وذلك على ستاد السويس الجدي، وقد قامت اللجنة بإرسال خطاب رسمي للمصري البورسعيدى.

حيث وصلت بعثة نادي نهضة بركان المغربي الشقيق إلى مطار القاهرة الدولي، واستقبل البعثة وفد من مسئولي النادي المصري يتقدمه محمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء نادر مراد مدير أمن النادي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشئون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي، وتتكون البعثة من 36 فردا ويرأسها السيد عبد المجيد مضران نائب رئيس نادي نهضة بركان.

ومن المقرر انتظام الفريق بمعسكر مغلق حتى بعد غدٍ الجمعة، قبل أن تتوجها إلى العين السخنة لاستكمال معسكرها حتى موعد المباراة المحدد يوم الأحد.