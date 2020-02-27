وصول بعثة الترجي التونسي غداً لمواجهة نادي الزمالك

تقوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الترجي التونسي بالوصول إلى محافظة القاهرة في مساء اليوم الأربعاء من أجل الاستعداد لمواجهة نادي الزمالك لكرة القدم، وذلك لخوض المباراة في دور الثمانية لدوري الأبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقوم هذه المباراة في يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه اللقاء سيكون يوم الجمعة القادمة في الساعة السادسة مساءاً على استاد القاهرة وأخر الأخبار هي عدم حضور نادي الزمالك لمباراته مع النادي الأهلي بعد ما تم تأجيل المباراة ساعة فأصبحت في تمام الساعة الثمانية ونصف وانتهت بعدم حضور فريق نادي الزمالك وأعلن الحكم بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء من نادي الزمالك.