شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية بمعسكر المقاولون استعدادا للدور الثاني بالدوري..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على التواجد في معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الاسماعيلية استعدادا لمباريات الدور الثاني والتي يستهلها الفريق بمواجهة طلائع الجيش 10 مارس المقبل.

واجتمع المشرف على الكرة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وتابع مران الفريق قبل ان يتناول وجبة العشاء معهم وحثهم على بذل اقصى جهد في الدور الثاني والحفاظ على ترتيب الفريق في جدول الدوري وطالب اللاعبين بحفر اسمائهم في تاريخ النادي والكرة المصرية اسوة بجيل البطولات بالنادي وان الفرصة امامهم لتسطير هذا التاريخ الموسم الحالي بشرط الحفاظ على نفس الروح والاداء في ظل وجود جهاز فني على اعلى مستوى بقيادة عماد النحاس استطاع ان يصنع حالة رائعة.

ويواصل الفريق تدريباته خلال المعسكر ويخوض 3 مباريات ودية غدا الخميس امام احدى فرق الاسماعيلية والسبت امام القناة والاحد المقبل امام المريخ البورسعيدي.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.