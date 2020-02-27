شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "مباراة القمة هتتعاد غصب عن عمرو الجناينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، نفاد تذاكر مباراة فريقه ضد الترجي التونسي والتي ستقام على استاد القاهرة يوم الجمعة بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "جميع التذاكر نفدت ومش عايز خروج عن النص في المباراة ومتخرجوش اللعيبة عن تركيزهم في مباراة الترجي وانا ليا حساب مع عمرو الجنايني ولجنته بس اوعوا تخرجوا عن النص".

ووجه رسالة للجماهير: "عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة وان شاء الله نكسب والأهلي برضه يارب يكسب صن داونز ، ومعنديش معاه مشكلة ومشكلتي مع اللي بيتطاولوا، وجمهور الأهلي محترم".

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وتوعد مرتضى منصور، مسئولي اتحاد الكرة بعدم السكوت على ما حدث بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، بعد العقوبات التي تم توقيعها على ناديه من قبل اتحاد الكرة وخصم 3 نقاط من رصيده وتغريمه 200 ألف جنيه. وقال في تصريحاته: "لو مارجعتش مباراة القمة وعدتها هعتزل ومش هشتغل محاماة تاني".. وأضاف في رسالته إلى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة: "مش عملت اللي انت عايزه وانا مش هسكت والمباراة هتتعاد غصب عنك".

واستقبل مسئولو نادى الزمالك، وتحديدا نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي الأبيض بعثة الترجي التونسى بالورود فور وصولهم ستاد القاهرة.

ووصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بعثة فريق الترجى التونسى، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الزمالك، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

وكان معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة باب سويقة لمباراة الزمالك والتى ضمت 22 لاعباً هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكينى، بونسو، بن غيث، بن شوق- بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهونى، واتارا، بن حمودة.