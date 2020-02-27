شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : الأهلى منسحب مثل الزمالك فى القمة ورفضت سير الأتوبيس "عكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك لمسئولي اتحاد الكرة: "هو انت عملت تحقيق وسألتني ما وصلتش الملعب ليه، افرض الاتوبيس كان دخل في عمود نور والعيال حصل لها حاجة، قبل ما تسأل مصير الاتوبيس بتعاقبني، انت بتعبث بأمن البلد وبتلعب بالنار".

أردف: "انت أجلت 3 مباريات في اليوم ده لاندية بتلعب في الدرجة التانية؟، واللايحة بتقول الماتش 7 ونص والأهلي وصل 7 وربع، والأهلي وصل عكس الطريق وخالف وارتكب جناية وكان ممكن يموت حد، وانا مش مخالف ومش هعمل كده".

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استمر: "اللايحة تلت ساعة ولو مجاش الفريق يعتبر منسحب ، وحضرتك اديت ساعة ليه ومين اللي كلم الحكم في التليفون، هو احنا بنلعب على قهوة؟ ، ماتش السنغال احنا روحنا وهما ما راحوش والحكم كان موجود، طب الماتش تعاد ليه؟، واللي حصل تصفية حسابات".