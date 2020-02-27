مرتضى منصور: الجنايني يتربح من عمله في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، العقوبات التي وقعتها اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة ضد فريقه لم تستند على أي أساس قانوني.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة أوقفت إمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم مقابل إيقاف شيكابالا 8 مباريات و عبد الله جمعة 3 مباريات.

منصور، قال في مداخلة أُجريت معاه بفضائية الزمالك:"لا يوجد لائحة بالعقوبة أرسلت للأندية أو اتفقت عليها الجمعية العمومية لذا فهي لا قيمة لها".

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واستنكر رئيس الزمالك تحصين اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة لقرارتها من الطعن.

وتابع مرتضى:"أنا أعلمك الآن القانوني ياعمرو ياجنايني.. أخرج ورد علي، فأنت تتربح من عملك في اتحاد الكرة وده أمر طبيعي".

واسترسل:"لماذا تخرج عقوبة الخصم قبل مباراة مهمة للزمالك كان لي الحق أن أطالب بتأجيل مباراتنا أمام الأهلي فإمام عاشور تم إتلاف كاوتشوك سيارته فأرسلت اللاعبين الصغار ومدربهم قال إنهم كانوا في الطريق ولكن عقب انتهاء الوقت وعدم وصولهم للملعب نزلوا من الحافلة ، كيف تصدر عقوبة قبل ما تطمئن على مصير الحافلة كما أنك أجلت 3 مباريات في الدوري الممتاز ب في اليوم ذاته ومن الذي أخبر الحكم أن ينتظر الزمالك لمدة ساعة أخرى وليس 20 دقيقة كما تنص اللائحة".

وأتم رئيس الزمالك حديثه برسالة لجمهور الزمالك بعدم الخروج عن النص في مباراتها أمام الترجي التونسي لعدم تشتيت اللاعبين.