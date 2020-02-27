ليون يُسقط يوفنتوس بهدف قبل موقعة تورينو بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - ليون- (د ب أ):
تقدم فريق ليون الفر نسي، خطوة هامة نحو التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.
وسجل لوكاس توسارت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 لفريق ليون.
ويلتقي الفريقان يوم 17 من مارس المقبل، في ملعب "يوفنتوس أرينا" بمدينة تورينو الإيطالي في إياب دور الستة عشر.
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