مجلس أبوظبي الرياضي يكشف حقيقة رفضه استضافة السوبر المصري بعد أحداث الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري الأخير ورئيس لجنة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ما تردد بشأن رفض الإمارات استضافة كأس السوبر المصري مستقبلا.

وكانت مباراة كأس السوبر الأخيرة قد شهدت أحداثاً مؤسفة، بعد تتويج الزمالك بالكأس في ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال العريفي في تصريحات لقناة "النهارة" "ما يثار حول عدم استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري مرة أخرى أمر مضحك ومبكي في نفس الوقت، نحن لا يمكن أن نفكر في هذا الأمر على الإطلاق".

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وأكمل "لم يتم طرح هذا الأمر، نحن نتابع ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي وهناك العديد من الأسئلة حول هذا الأمر، لكن نحن لم نفكر في مسألة عدم استضافة السوبر المصري بعد الأحداث التي شهدتها المباراة".

وأضاف "المباراة كانت رائعة والجماهير خرجت سعيدة، ما حدث كان في أرض الملعب، كل الأمور واردة في كرة القدم، المشادات أمر وارد حدوثه، لا نعطي الأمور أكبر من حجمها".

وشدد "نحن نشكر اتحاد الكرة المصري ووزارة الرياضة المصرية على الدعم والتعاون، نشكرهم على اختيار أظبي لاستضافة السوبر المصري، الأهلي والزمالك أندية عريقة، ونرحب بأي نادي مصري في الإمارات".

واختتم "العلاقات بين مصر والإمارات أكبر من أي أمر، نحن نرحب بجميع الأندية المصرية".