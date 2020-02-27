بعثة الترجي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

وصلت بعثة الترجي التونسي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.

وكانت طائرة الترجي أقلعت من مطار قرطاج بعد تأخير أكثر من ساعة ونصف.

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واصطحب المدير الفني معين الشعباني 22 لاعبًا معه، وهم: معز بن شريفة، رامي الجريدي، صدقي ديبشي، إيهاب مباركي، خليل شمام، محمد علي يعقوبي، محمد أمين توجاي، إلياس شيتي، شمس الدين الذوادي، محمد أمين مسكيني، حسين ربيعي، فوسيني كوليبالي ، فادي بن شوق، إبراهيم أوتارة، محمد علي بن رمضان، حمدو الهوني، عبد الرؤوف بن غيث ، كوامي بونسو ، محمد علي بن حمودة ، بلال بن ساحة، طيب مزيان ، ماهر بالصغير.

واستبعد المدير الفني للترجي الثلاثي: سامح الدربالي، وطه ياسين الخنيسي، وعبدالقادر بدران، بينما دعم قائمته بماهر بالصغير.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السادس من مارس القادم بتونس.