محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أشاد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بإدارة ناديه وطريقة تعاملها مع الأزمات التي يتعرض لها فريق كرة القدم مؤخراً.
وفي تصريحات لقناة الأهلي قال مرجان :"الأهلي ينتصر في كل مواقفة بسبب قوته النابعة من اتباع الأخلاق واللوائح والقوانين، هذه هي الرسالة التي نبعث بها دائماً".
وأضاف مرجان قائلاً :"الأهلي ينتصر بسبب الأخلاق، وهذه طريقتنا التي هي أفضل من الصوت العالي الذي له نهاية دائماً، بينما تفوز الأخلاق في كل مرة، هذا ما يريد الخطيب إيصاله لأبنائنا".
وتابع مدير الأهلي التنفيذي :"نطالب جماهيرنا الذين نثق بهم في التعاون مع الأمن في مباراة صنداونز باستاد القاهرة، أرجوكم ساعدوا الإدارة حتى تساعدها الجهات المختصة في طلباتها بشأن الجماهير".
وأنهى مرجان قائلاً :"تركيز النادي الأهلي حالياً في مباراة السبت، لكننا لا ننام، ونعمل على الحصول على حقوق النادي، وعلى الجميع أن يطمئن لأننا ندرس كل الأمور جيداً".
كانت هذه تفاصيل خبر مرجان: الأهلي ينتصر دائماً بالأخلاق.. و"الصوت العالي" له نهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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