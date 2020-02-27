بالفيديو.. مان سيتي يحرق سانتياجو برنابيو ويُسقط ريال مدريد بثنائية في عقر داره

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق مانشستر سيتي فوزًا على حساب ريال مدريد في عقر داره بملعب سانتياجو برنابيو بثنائية مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف ريال مدريد إيسكو، فيما تعادل للسيتي خيسوس، قبل أن يضيف دي بروين الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وتلقى سيرخيو راموس البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة، بعد عرقلة خيسوس المنفرد بالمرمى.

ويكفي السيتي الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بهدف نظيف للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

التشكيل:

وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي: كورتوا، وكارفاخال، وفاران، وراموس، ومنيدي، وكاسيميرو، ولوكا مودريتش، وفالفيردي، وإيسكو، وفينسيوس جونيو، وكريم بنزيمة.

فيما بدأ مان سيتي المباراة بالتشكيل التالي: إديرسون، ووكر، ولابورت، وأوتاميندي، وميندي، ورودري، وجوندوجان، ورياض محرز، وكيفين دي بروين، وبرناردو سيلفا، وخيسوس.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، فيما اكتفى مانشستر سيتي بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشكل بناء الهجمة من الحارس إديرسون في تشكيل خطورة على مرمى السيتي، وكاد محرز أن يخطئ في إبعاد الكرة بعد سقوطه، ولكن احتسبها الحكم ضربة حرة لينقذ السيتزن من استقبال هدف.

وكاد خيسوس أن يسجل هدفا بعد تمريرة رائعة من دي بروين، ليمر المهاجم البرازيلي من فاران ولكن سدد الكرة ليتصدى لها كورتوا ويحافظ على شباكه نظيفة.

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وحصل ميندي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد مودريتش ليغيب عن المباراة المقبلة العودة على ملعب الاتحاد.

وأنقذ إديرسون أخطر كرة لريال مدريد برأسية من كريم بنزيمة، لم ينجح فينسيوس متابعتها في المرمى، ليستمر التعادل.

وسقوط لابورت مصابا ليخرج ويحل فيرناندينيو بدلا منه في أول تبديلات السيتي.

وفي الدقيقة الأخيرة حصل سيتي على ركنية، نفذها دي بروين، لتصل إلى خيسوس الذي سددها قوية ولكن راموس وكاسيميرو نجحا في إبعاد الكرة على خط المرمى، ليحافظا على نتيجة التعادل ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول سلبيا.

وفي الشوط الثاني، ضغط مان سيتي وكاد يتقدم في أكثر من مناسبة، أخطرها رياض محرز الذي انفرد بالمرمى، ولكن كورتوا تألق وحافظ على شباكه نظيفة.

وأخطأ ميندي ورودري في الدقيقة 60 في تمرير الكرة، ليقتنصها فينسيوس ويمرر الكرة لإيسكو المنفرد بالمرمى ليضعها في الشباك، معلنا تقدم ريال مدريد.

وأجرى جوارديولا تبديلا بنزول ستيرلنج بدلا من بيرناردو سيلفا، ليرد زيدان بالدفع بجاريث بيل بدلا من فينسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 78، نجح السيتي في إدراك التعادل بعد عرضية رائعة من دي بروين حولها خيسوس في المرمى مسجلا هدفا في شباك الريال.

وفي الدقيقة 82 حصل السيتي على ضربة جزاء بعد عرقلة كارفاخال لستيرلينج، ليسددها دي بروين في المرمى مسجلا هدف التقدم للضيوف.

وفي الدقيقة 86 انطلق خيسوس بالكرة ليتعرض للعرقلة من راموس ليتلقى البطاقة الحمراء المباشرة.

وانطلق ستيرلينج في الوقت بدل الضائع ودخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ولكن كورتوا تألق، ليطلق الحكم صافرة النهاية بعدها بفوز الضيوف بهدفين.