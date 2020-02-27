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فيديو.. ليون يلدغ يوفنتوس بهدف نظيف في دوري الأبطال

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فاز فريق ليون الفرنسي على نظيره يوفنتوس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة .

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء لوكاس توزار لاعب ليون الفرنسي في الدقيقة 31 من عمر الشوط، بعد أن استقبل عرضية جاءت له داخل منطقة الجزاء بتسدية على الطائر

من لمسة واحدة سكنت الشباك.

وينتظر يوفنتوس مباراة العودة بإيطاليا ليعوض خسارته اليوم أمام مضيفه ليون االفرنسي بهدف نظيف.

وشهدت أحداث المباراة إصابة عنيفه للهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس بعد أن اصطدم بزميله في الفريق أليكس ساندرو.

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