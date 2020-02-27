شاهد.. مانشستر سيتي يسقط ريال مدريد في عقر داره بهدفين بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً هاماً علي مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، بعد أن تبادل الفريقين السيطرة علي مجريات اللعب وان كانت الأفضلية في الاستحواذ لصالح الفريق الملكي.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي الضغط في الدقئاق الاولي علي دفاع ريال مدريد الا أن الدولي الإسباني إيسكو نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 60 بعد انفراد كامل بالبرازيلي إيدرسون حارس مرمي السيتي.

سيطر ريال مدريد علي ملعب المباراة بعد هدف التقدم إلا أن كيفن دي بروين صانع ألعاب

مانشستر سيتي نجح في صناعة هدف التعادل ببراعة لزميله جابرييل خيسوس الذي اودعة تمريرة دي بروين العرضين برأسه في شباك الحارس كورتوا بالدقيقة 78.

وفي الدقيقة 83 نجح مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم عن طريق كيفن ديبروين بعد أن تعرض رحيم ستيرلنج للعرقلة من الظهير الايمن كارفخال.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تعرض سيرجيو راموس قائد اليميرنجي للطرد بعد اعاقته لجابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي المنفرد بالمرمي.