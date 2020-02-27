شاهد.. مانشستر سيتي يضيف الثاني في ريال مدريد

أضاف مانشستر سيتي الإنجليزي هدف التقدم في شباك ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 83، من ركلة جزاء، سددها كيفين دي بروين ببراعة، بعد أن تحصل عليها رحيم سترلينج، من عرقلة داخل المنطقة تعرض لها من قبل كارفاخال.

بهذا الهدف يتقدم السيتي بهدفين مقابل هدف على ريال مدريد في ملعبه بإسبانيا.

ريال مدريد يدخل اللقاء بالتشكيل الآتي:

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كورتوا، ميندي، راموس، فاران، كارفاخال، كاسيميرو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، فينيسيوس، بنزيما.

فيما جاء تشكيل السيتي على هذا النحو:

إيدرسون، ووكر، لابورت، أوتامندي، ميندي، رودريجو، جوندوجان، محرز، دي بروين، برناردو سيلفا، خيسوس.