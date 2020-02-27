شاهد.. مانشستر سيتي يدرك التعادل أمام ريال مدريد

سجل فريق مانشستر سيتي الانجليزي هدف التعادل امام مضيفه ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا. ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا. ونجح البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم السيتيزن في تسجيل أول اهداف فريقه في المباراة بضربة رأس علي يمين البلجيكي تيبو كورتوا حارس الميرينجي. في تسجيل أول اهداف فريقه في المباراة بضربة رأس علي يمين البلجيكي تيبو كورتوا حارس الميرينجي. واستغل خيسوس تمريرة زميله كيفين دي بروين الرائعة ليودع الكرة في الشباك.

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