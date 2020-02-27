حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 2000 ، فوزاً كبيراً على نظيره عين الصيرة بخمسة أهداف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادي إنبي الكيلو 17 ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب . . ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادي إنبي الكيلو 17 ، ضمن مباريات دورى سوبر القاهرة للشباب . . احرز اهداف انبي فى المباراة حسام عبد الحميد هدفين ولكل من مسعد نادر واحمد مؤمن وإبراهيم محمد هدفاً .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انبي 2000 يهزم عين الصيرة بخماسية بدوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.