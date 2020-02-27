معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعداداَ لإستئناف الدوري

إستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على دخول اللاعبين في معسكر مغلق بداية من غد الخميس وحتي 5مارس المقبل بأحد الفنادق بالأسكندرية،أستعداد لمباريات الدور التاني من مسابقة الدوري الممتاز .

ويتخلل المعسكر بعض المباريات الودية التي تم تحديدها من قبل الجهاز الفني والأداري ،حيث يواجه يوم 2مارس المقبل فريق فاركو ثم يواجه دمنهور يوم 3مارس ،ولم يتم تحديد المباراة الثالث.

وحرص الجهاز الفني علي الدخول لمعسكر مغلق لتوفير أكبر قدر من التركيز وزيادة معدلات التجانس والانسجام بين الاعبين استعداد لاستئناف المسابقة.

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وكان الفريق قد لعب منذ يومين لقاء ودي أمام سموحه وتعادل فيه بهدف لكل منهما.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الترتيب بالدوري.