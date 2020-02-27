اخبار الرياضه

معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعداداَ لإستئناف الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف على دخول اللاعبين في معسكر مغلق بداية من غد الخميس وحتي 5مارس المقبل بأحد الفنادق بالأسكندرية،أستعداد لمباريات الدور التاني من مسابقة الدوري الممتاز .

ويتخلل المعسكر بعض المباريات الودية التي تم تحديدها من قبل الجهاز الفني والأداري ،حيث يواجه يوم 2مارس المقبل فريق فاركو ثم يواجه دمنهور يوم 3مارس ،ولم يتم تحديد المباراة الثالث.

وحرص الجهاز الفني علي الدخول لمعسكر مغلق لتوفير أكبر قدر من التركيز وزيادة معدلات التجانس والانسجام بين الاعبين استعداد لاستئناف المسابقة.

Advertisements

وكان الفريق قد لعب منذ يومين لقاء ودي أمام سموحه وتعادل فيه بهدف لكل منهما.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الترتيب بالدوري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق للاتحاد السكندري استعداداَ لإستئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا