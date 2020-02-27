فيديو.. اصابة عنيفة لمدافع يوفنتوس في مباراة ليون بدوري الابطال

تعرض اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الايطالي لإصابة دامية في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي، ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوربا.

وتلقي دي ليخت ركلة قوية غير متعمدة من زيمله اليكس ساندرو اثناء سقوطه ارضاً ماتسبب في نزيف في الرأس وخدوش في البطن.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول

من المبارة قد أنتهي بتقدم ليون صاحب الأرض علي يوفنتوس الضيف بهدف نظيف، أحرزه لوكاس توزار في الدقيقة 31، بعد أن استقبل عرضية جاءت له داخل منطقة الجزاء بتسدية علي الطائر من لمسة واحدة سكنت شباك.