شاهد.. ايسكو يتقدم لريال مدريد بالهدف الأول في شباك مانشستر سيتي

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تسجيل هدف التقدم في شباك ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي في المباراة التي تجمعهما علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. المباراة التي تجمعهما علي ملعب سنتياجو برنابيو ضمن منافسات ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا. ونجح ايسكو في تسجيل اول اهداف اللقاء لصالح الميرينجي في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد انفراد كامل بالحارس ايدرسون.

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