حقق لاعب منتخب مصر ونادى إنبى أحمد صالح إنجازا تاريخيا بفوزه ببطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة للرجال والتي أقيمت بدولة تونس الشقيقة .
وتوج أحمد صالح باللقب التاريخى بعد فوزه على النيجيري المخضرم أرونا كوادري المصنف عالمياً من أفضل 14 لاعب على مستوى العالم والمحترف فى البرتغال بنتيجة 4/3 في نهائي ساخن وصعب.
ليحجز أحمد صالح مقعداً فى بطولة العالم المقبلة والتى ستقام خلال شهر أكتوبرالمقبل وتضم أفضل 16 لاعب على مستوى العالم فى اللعبة .
يذكر أن اللاعب تأهل الشهر الماضى فى إنجاز تاريخى أيضا مع منتخب مصر ، لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الصيف القادم بعد حصد المنتخب لبطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بدولة المغرب الشقيقة . .
وأجرى المحاسب زكريا السيد رئيس نادي إنبى إتصالاهاتفياً بأحمد صالح، لتهنئته بالتتويج بكأس أفريقيا مع المنتخب الوطنى والتأهل لبطولة العالم .
وأشاد زكريا السيد بقوة وعزيمة اللاعب أمام بطل نيجيريا والإصرار على الفوز حتى آخر ثانية في المباراة المثيرة ، مؤكداً للاعب بأن نادى إنبى ومجلس إدارته بالكامل سعداء للغاية بهذا الإنجاز الكبير ، مضيفاً بأن النادى سوف يقوم بتكريمه عقب عودته لأرض الوطن .
كما قدم رئيس النادى خالص تهانيه لرئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة معتز عاشور والكابتن ماجد عاشور المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، على هذا الإنجاز الكبير
كانت هذه تفاصيل خبر بطل إنبي يفوز بكأس أفريقيا لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.