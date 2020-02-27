بطل إنبي يفوز بكأس أفريقيا لتنس الطاولة

حقق لاعب منتخب مصر ونادى إنبى أحمد صالح إنجازا تاريخيا بفوزه ببطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة للرجال والتي أقيمت بدولة تونس الشقيقة .

وتوج أحمد صالح باللقب التاريخى بعد فوزه على النيجيري المخضرم أرونا كوادري المصنف عالمياً من أفضل 14 لاعب على مستوى العالم والمحترف فى البرتغال بنتيجة 4/3 في نهائي ساخن وصعب.

ليحجز أحمد صالح مقعداً فى بطولة العالم المقبلة والتى ستقام خلال شهر أكتوبر

المقبل وتضم أفضل 16 لاعب على مستوى العالم فى اللعبة .

يذكر أن اللاعب تأهل الشهر الماضى فى إنجاز تاريخى أيضا مع منتخب مصر ، لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الصيف القادم بعد حصد المنتخب لبطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بدولة المغرب الشقيقة . .

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وأجرى المحاسب زكريا السيد رئيس نادي إنبى إتصالا

هاتفياً بأحمد صالح، لتهنئته بالتتويج بكأس أفريقيا مع المنتخب الوطنى والتأهل لبطولة العالم .

وأشاد زكريا السيد بقوة وعزيمة اللاعب أمام بطل نيجيريا والإصرار على الفوز حتى آخر ثانية في المباراة المثيرة ، مؤكداً للاعب بأن نادى إنبى ومجلس إدارته بالكامل سعداء للغاية بهذا الإنجاز الكبير ، مضيفاً بأن النادى سوف يقوم بتكريمه عقب عودته لأرض الوطن .

كما قدم رئيس النادى خالص تهانيه لرئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة معتز عاشور والكابتن ماجد عاشور المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، على هذا الإنجاز الكبير