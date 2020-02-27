حقيقة اشتباه إصابة أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

أثارت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم الأربعاء، جدلا واسعًا حول اشتباه إصابة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق إنتر ميلان بفيروس كورونا.

وقال الموقع الرسمي لصحيفة "كانال دي فوتبول" في تقرير له منذ قليل أن أليكسس سانشيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي مهدد بالإصابة بفيروس كورونا، ولم

يذكر الموقع أي تفاصيل عن الإصابة.

وكانت قناة "Canal del Fútbo" التشيلية، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن إصابة أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبرًا بعنوان

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مبهم قالت فيه: "فيروس كورونا يضرب إنتر أليكسيس سانشيز"، مستخدمة صورة المهاجم التشيلي، للفت الانتباه.

لم يتطرق حساب القناة مطلقًا لإصابة سانشيز بالفيروس المنتشر في عدد من دول العالم.

والجدير بالذكر أن فيروس كورونا قد هدد الكرة الإيطالية في الفترة الأخيرة، حيث أقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إقامة بعض المباريات بدون جمهور، تحسبًأ لعدم إنتشار الفيروس علي الساحة الكروية.