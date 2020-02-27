حقيقة اشتباه إصابة أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

أثارت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم الأربعاء، جدلا واسعًا حول اشتباه إصابة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق إنتر ميلان بفيروس كورونا.
وقال الموقع الرسمي لصحيفة "كانال دي فوتبول" في تقرير له منذ قليل أن أليكسس سانشيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي مهدد بالإصابة بفيروس كورونا، ولميذكر الموقع أي تفاصيل عن الإصابة.
وكانت قناة "Canal del Fútbo" التشيلية، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن إصابة أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا.
ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" خبرًا بعنوان
لم يتطرق حساب القناة مطلقًا لإصابة سانشيز بالفيروس المنتشر في عدد من دول العالم.
والجدير بالذكر أن فيروس كورونا قد هدد الكرة الإيطالية في الفترة الأخيرة، حيث أقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إقامة بعض المباريات بدون جمهور، تحسبًأ لعدم إنتشار الفيروس علي الساحة الكروية.
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