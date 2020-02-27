عاد مانشستر سيتي الإنجليزي من العاصمة مدريد بفوز بالغ الأهمية من أرض ريال مدريد الإسباني 2-1، مساء اليوم الاربعاء 26-2-2020، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مانشستر سيتي على مشارف الصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط ايسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون خمس دقائق عبر البرازيلي جابريال خيسيوس (78)، ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء).

واضطر الريال لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 86 لتعمده عرقلة خيسيوس وهو في وضع انفراد بالمرمى.

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كما حفظ سيتي ماء وجه الاندية الانجليزية التي عانت ثلاث خسارات في ذهاب ثمن النهائي، اثر سقوط ليفربول حامل اللقب على ارض اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-1، توتنهام على ارضه امام لايبزيغ الالماني صفر-1، وتشلسي على ارضه امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3.

إليكم أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا