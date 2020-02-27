إصابة عنيفة تسيل دماء لاعب يوفنتوس "دي ليخت" (صور)

تعرض الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، بمنافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ففي الدقيقة 29، سقط دي ليخت على أرض الملعب بعد إصابة قوية في رأسه نزف على إثرها كثيرًا، ليقرر الحكم إيقاف اللقاء، ليخرج اللاعب لتلقي العلاج.



وأصيب دي ليخت بعد تدخل غير مقصود من زميله أليكس ساندرو، الذي حاول الارتقاء ولعب الكرة في ركلة حرة ثابتة، إلا أنه سقط على رأس دي ليخت، ليتعرض الأخير للإصابة. المصدر: موقع كورة

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