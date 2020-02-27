اونلاين | «يلا شوت» real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد yalla-shoot

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شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ضد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا والتي ستقام اليوم الأربعاء 26 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ريال مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

جول كورة ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية خلال تلك المباراة من أجل التأهل لدور القادم من خلال مباراة الإياب في مدينة مانشستر KOORAHD بينما يرغب بيب جوارديولا في تحقيق بنتيحة إيجابية أيضاً لتسهيل الامور على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد معقل الفريق الأزرق YALA KOORA.

كورة أونلاين وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن الحصول على جميع مباريات دوري ابطال اوروبا بشكل حصري KOORA ONLINE على قنواتها في السنوات الأخيرة عبر قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ريال مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.